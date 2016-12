L. Stabilità,Delrio:no nodo debito

17:38 - "Non esiste un problema di incapacità italiana di far fronte al suo debito". Così il sottosegretario Graziano Delrio parlando dei rilievi mossi all'Italia dall'Europa sul pareggio di bilancio nelle legge di Stabilità. "Sono molto fiducioso che la manovra terrà", ha aggiunto. "Il governo si è tenuto da parte un pezzo dei suoi risparmi per avere un dialogo sereno con Bruxelles", ha spiegato, sottolineando: "Non siamo sotto esame, con Ue dialogo franco".