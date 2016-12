L. Stabilità, Alfano: "Ue taccia"

"Bruxelles non fa la Finanziaria per noi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se l'Ue darà il suo via libera alla manovra. "Noi abbiamo fatto una buona legge, abbiamo portato a casa dei risultati, ora per noi parla la ripresa, non parla Bruxelles e siccome i numeri ci stanno dando ragione - ha sottolineato il ministro - Bruxelles credo debba far silenzio al massimo".