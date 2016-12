L. Stabilità: 1,3 mld alle Regioni

Per il 2016 è previsto "per le Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro". Lo si legge nell'ultima bozza della legge di Stabilità. Il testo della manovra dispone però anche che le Regioni assicurino "un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019".