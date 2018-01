In un'intervista al Corriere della Sera, Emmott sottolinea che il leader di Forza Italia potrebbe essere oggi "determinante per formare una coalizione centrista in grado di impedire a M5s o Lega di essere forza trainante nella formazione del nuovo governo". Berlusconi, secondo l'ex direttore dell'Economist, "si presenterà come salvatore politico. Non può diventare premier, sarà un manovratore dietro le quinte, è in quel ruolo che dobbiamo valutarlo e in quel ruolo non credo possa essere così negativo. Le sue posizioni sono più moderate di quelle di Salvini e Di Maio".



In quanto alle possibilità di vittoria di Renzi e Berlusconi, Emmott sostiene che "Renzi è più popolare di Berlusconi, ma Berlusconi ha più possibilità di formare una coalizione perché non ha irritato tanta gente quanto il leader dem. Renzi non ha amici né alleati". E Renzi paga ancora diversi errori, come l'aver "messo troppo capitale politico nel referendum".



Gli M5s, invece, sono "privi di esperienza e mancano di credibilità. Forse è un po' ingiusto dire che al governo sarebbero come la Casa Bianca di Trump" ma potrebbero essere "altrettanto sperimentali e caotici".



Ma per gli europeisti è comunque Salvini il pericolo maggiore: "L'Europa deve sperare che Forza Italia emerga più forte della Lega: il peggiore risultato sarebbe una vittoria del centrodestra con Salvini davanti".