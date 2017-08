Alla fine la proposta di riforma sui vitalizi ai parlamentari è stata approvata dalla Camera, ma c'è chi ha lottato con le unghie e con i denti per condizionare la votazione ed evitare che il testo passasse al Senato. Come ha mostrato Marcello Vinonuovo a "Dalla vostra parte" nella puntata di mercoledì 26 luglio, diversi deputati sono intervenuti in prima linea per difendere la legge attuale: "Quei diritti su cui i politici hanno costruito la loro vita e il futuro dei loro figli sono inviolabili" afferma con decisione l'esponente di Area Popolare Antonio Marotta; "Questa storia che siamo tutti uguali non è vera" continua l'Onorevole Ferdinando Adornato di AP-CPE-NCD.