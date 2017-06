L. elettorale,incontro Renzi-Alfano: posizioni distanti su soglia 5%

"Le posizioni di Pd e Ap sulla riforma della legge elettorale restano distanti", in particolare sulla soglia di sbarramento fissata al 5%. E' la conclusione formulata dallo stesso Matteo Renzi al termine di un incontro con Angelino Alfano. Quest'ultimo ha sottolineato come la possibilità di elezioni in autunno, a manovra non ancora approvata, non rappresenti "l'interesse del Paese e costituisca anzi un rischio".