L'Aquila, Renzi: "No annunci shock"

"No agli annunci shock, no agli annunci show, no alle comparsate, no alla medianizzazione de L'Aquila". Matteo Renzi lo dice alla sua prima visita al capoluogo abruzzese e continua: "La città è già stata sufficientemente resa mediatica, anche per alcuni aspetti positivi. Buona per esempio l'idea di farci il G8, sì a una discussione di merito sulle questioni aperte".