L'Anm non si schiera sul referendum costituzionale: "Ma ogni magistrato ha il diritto di dire la sua"

Di Maio: "Renzi lo usa perché teme le Comunali" - Dopo l'avvio della campagna referendaria a favore del sì lanciata a Bergamo dal premier Renzi, sono il molti a tornare sulla questione. "Il gioco che sta facendo in questo momento Renzi, usando il referendum, è quello di coprire le amministrative che evidentemente ha paura di perdere", dice il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5S). "A questo gioco io non ci sto".



Senatori scrivono all'Anpi: "Sbagliato schierarsi con il no" - A far discutere è anche la scelta dell'Anpi di schierarsi per il "no" al referendum di ottobre. Settanta senatori hanno scritto una lettera aperta all'associazione, sottolineando come la posizione favorevole alla riforma non sia "in dissenso dall'Anpi ma esattamente in nome dei valori che essa rappresenta, che guardano a una democrazia piena ed efficace nel dare attuazione concreta ai principi e ai valori che la Costituzione afferma nella sua prima parte". Tra i firmatari Valeria Fedeli, Anna Finocchiaro, Riccardo Nencini e Daniele Borioli.