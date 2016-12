"Gli attacchi contro di me non meritano attenzione oggi, soprattutto non la meritano i corvi e gli interessi occulti che hanno diffuso dossier anonimi per tentare di condizionare il futuro della Marina". Così il capo di stato maggiore della Marina ammiraglio Giuseppe De Giorgi, nel suo discorso alla cerimonia per il passaggio di consegne al vertice della forza armata, ha commentato polemicamente il suo coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Potenza sul petrolio.