00:58 - "Ho piena fiducia" il Matteo Renzi "e sono certo che non mi deluderà". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al termine del Vertice Ue, in conferenza stampa congiunta con il premier italiano e il presidente del Consiglio Tusk. "Se a causa dei contributi al piano di investimenti un Paese violerà i vincoli del Patto di stabilità, questi non saranno presi in considerazione".