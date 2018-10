Juncker a Salvini: "Spero non debba raccogliere macerie" | La replica: "Incredibili e inaccettabili insulti"

"Spero che Matteo Salvini non finisca mai nella situazione di dover raccogliere un mucchio di macerie". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker , riferendosi a una nuova eventuale crisi dell'euro. Il commento di Juncker è arrivato a seguito delle parole del ministro dell'Interno che aveva precedemente affermato: "Persone come Juncker e Moscovici hanno rovinato l'Europa e l'Italia".

Pronta la replica di Salvini. "Le uniche macerie che dovrò raccogliere - ha detto il ministro dell'Interno - sono quelle del bel sogno europeo distrutto da gente come Juncker". Il vicepremier ha quindi definito "incredibili e inaccettabili gli insulti che ogni giorno arrivano da Bruxelles e dai burocrati europei. Sarò felice di ricostruire una nuova Europa con il voto popolare di maggio. Io lavoro solo e soltanto per il bene e il futuro del popolo italiano".



Secondo il vicepremier Salvini, "l'Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l'Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell'Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l'Europa e l'Italia. Dicano quello che credono - ha proseguito - noi andiamo avanti dritti e sereni".