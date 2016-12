Jobs act, siluro dalla Cgil: "E' solo libertà di licenziare"

01:52 - Le nuove misure danno "il via libera alle imprese a licenziare in maniera discrezionale lavoratori singoli e gruppi di lavoratori". E' il commento della Cgil sul Jobs act. "Più che di rivoluzione copernicana, siamo ad una delega in bianco alle imprese a cui viene appaltata la crescita". E aggiunge: "Queste misure ledono diritti collettivi ed individuali".

Il no della Cgil è quindi netto, nonostante lo scampato pericolo dell'opting out che prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di 'superare' il reintegro con un super-indennizzo. Per il sindacato guidato da Susanna Camusso si tratta di un "via libera a licenziare lavoratori singoli e gruppi di lavoratori".



Le regole investono infatti anche i licenziamenti collettivi, fatto tra le altre cose che non soddisfa la sinistra del Pd, che con Cesare Damiano annuncia battaglia.