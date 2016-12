Jobs Act, Serracchiani: "Testo condiviso, eccesso da Boldrini"

15:31 - Il Jobs Act "è stato condiviso anche con la minoranza Pd". Così il vicesegretario del Pd Debora Serracchiani risponde alle critiche della minoranza Dem sui decreti attuativi della riforma del lavoro. "Mi fa piacere che Ncd esulti", ha quindi aggiunto riferendosi al pieno appoggio dato dal partito guidato da Angelino Alfano. Sulle critiche della Boldrini, Matteo Renzi commenta: "Un problema suo, non nostro. Noi mandiamo avanti il programma".

"Le critiche della Boldrini un eccesso" - "Mi è un po' dispiaciuto che la terza carica della Stato prenda una posizione così di fronte alle riforme del governo. Un eccesso rispetto alla sua posizione di garanzia", ha poi aggiunto la Serracchiani commentando le affermazioni della presidente della Camera Laura Boldrini.



"Non trovo giusto parlare di 'uomo solo al comando' - ha ribadito -. C'è un partito, il Pd, che rappresenta una base larga degli italiani e che dice che vanno fatte le cose. Renzi non decide da solo, ma decide di andare fino in fondo attraverso le scelte del partito. E fare le riforme non è una deriva autoritaria". E a chi le chiede perché Laura Boldrini abbia espresso la propria posizione tranchant, Serracchiani risponde: "Deve chiederlo a lei. Lo chieda alla dottoressa Boldrini...".



Delrio: "Mai umiliato il Parlamento" - "Non esiste un uomo solo al comando. Esiste un leader e non c'è stata umiliazione per il Parlamento". Così Graziano Delrio, in un'intervista del quotidiano "La Repubblica", risponde a Laura Boldrini che lamenta il disinteresse del governo per i pareri delle Camere sul Jobs Act. "Abbiamo il massimo rispetto del Parlamento - spiega il sottosegretario a Palazzo Chigi -. Con quei decreti pensiamo di aumentare complessivamente l'occupazione per la prima volta dopo anni di perdita".



Scelta civica: "Il governo ha fatto ciò che era in sua facoltà" - In una nota Sc ha criticato le parole "discutibili" di Laura Boldrini, che ieri aveva affermato che il governo ha sbagliato a non considerare i pareri negativi sul Jobs Act in Commissione Lavoro e Bilancio. "Il governo, tirando dritto sul Jobs Act, ha esercitato una sua legittima facoltà, posto che il parere delle Commissioni non era vincolante".