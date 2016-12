10:29 - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, critica il premier Renzi sul Jobs Act, in particolare sulle regole per gli statali che hanno visto dichiarazioni contrastanti tra il presidente del Consiglio e il ministro Poletti. "Il Jobs Act vale per dipendenti pubblici, saranno licenziabili. Anzi no. Anzi forse. Anzi vedremo. Da licenziare in tronco è Renzi!", scrive su twitter Salvini.