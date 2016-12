16:43 - Nel decreto attuativo del Jobs act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, non ci sarebbe l'opting out, la possibilità cioé, per il datore di lavoro, di "superare" il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato con un super-indennizzo. L'opzione era stata richiesta da Ncd. Approvato "salvo intese" il decreto attuativo del Jobs act sulla riforma dell'Aspi.