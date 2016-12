Jobs Act, Renzi: "Grande passo avanti"

12:46 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è molto soddisfatto dopo la fiducia ottenuta in Senato sulla riforma del lavoro. "I senatori hanno fatto un grandissimo passo avanti - dice -. Il margine dei voti della maggioranza è molto forte, 165 a 111: sono molto contento anche del risultato numerico". Commentando le contestazioni al presidente Grasso ha detto che "gli italiani sono stanchi delle sceneggiate di alcuni senatori".

Il premier parla anche di "amarezza perché i lanci di libri" contro Grasso "sono immagini tristi per i cittadini che si domandano che senso abbia". Nonostante tutto, però, "noi andiamo avanti", ribadisce. Anche perché "mi sembra che stia crescendo il sostegno al governo anche in Senato. Il margine è molto forte".



E sul caso del senatore Pd che ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver votato la fiducia, "farò di tutto perché Walter Tocci, che è una persona che stimo molto, continui a fare il senatore".



Il M5S annuncia ostruzionismo su tutti i provvedimenti - "Da questo momento adotteremo tutti gli strumenti in nostro possesso per bloccare i provvedimenti di questa maggioranza". Lo annuncia il deputato M5S Danilo Toninelli. "Con questi non c'è possibilità di dialogo". I 5 Stelle hanno iniziato alla Camera facendo ostruzionismo al processo verbale.