Jobs Act, Poletti: non va cambiato

01:44 - Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, parlando del passaggio del Jobs Act alla Camera, ha detto: "Penso non ci siano ragioni per cambiarlo, perché la maggioranza ha assunto un orientamento, ha votato una fiducia al Senato". Poi, sulla legge di Stabilità, ha aggiunto: c'è "un cuscinetto che vale circa 2,5 miliardi" come "valvola di sicurezza" per fare da "margine" qualora "ci sia una richiesta di ritocco da parte della commissione europea".