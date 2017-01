Jobs Act, Poletti: non abolire voucher, è alternativa a lavoro nero

Lo strumento dei voucher va modificato ma "hanno una loro utilità", non vanno aboliti per "evitare che l'alternativa sia il lavoro nero". Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, lo ha ribadito intervenendo a un incontro del Pd di Roma. "Se li eliminassimo con un colpo di penna una parte di quelle persone finirebbe a lavorare in maniera irregolare", ha spiegato. "Bisogna cambiarli, vanno corrette le distorsioni e impediti gli usi impropri".