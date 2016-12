Jobs Act,Poletti:abolire Co.co.pro.

17:57 - "Per ridurre la precarietà e dare certezza alle imprese è necessario abolire le forme contrattuali più permeabili agli abusi, come i Co.co.pro., i contratti di collaborazione a progetto". Lo ha detto al Senato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, parlando del Jobs Act. Poletti ha anche annunciato modifiche al regime dei reintegri: "Ok per licenziamenti discriminatori e di natura disciplinare grave, stop per motivi economici".