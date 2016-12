15:41 - "Ascoltiamo la piazza, ma anche le sigle sindacali che non ci stanno". Il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini è intervenuto così, davanti ai cronisti della Camera, a proposito del Jobs Act e della manifestazione organizzata da Cgil e Fiom in molte città d'Italia. "La Camusso ritiene che i nostri sforzi non bastino? - ha ripreso -. Noi crediamo invece che sia un impegno titanico, mai fatto da nessuno in questo Paese".