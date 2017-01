Jobs Act, no Avvocatura Stato a quesito su articolo 18: manipolativo

Il quesito referendario per abrogare le modifiche del Jobs Act all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori viene bocciato dall'Avvocatura dello Stato perché avrebbe "carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo" e per questo motivo "si palesa inammissibile". La memoria è stata depositata, per conto della presidenza del Consiglio, in vista della decisione della Corte Costituzionale.