17:21 - Le prime linee di Cgil, Cisl e Uil, con i leader dei tre sindacati, si vedranno lunedì per valutare se ci sono i margini per una posizione unitaria sul Jobs Act del governo Renzi e in particolare sull'articolo 18. L'incontro sarebbe stato fissato in mattinata, intorno alle 10.30, nella sede della Cisl.