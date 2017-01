Jobs Act, Lorenzin: da referendum nessun effetto su tenuta governo

L'ammissione dei due quesiti referendari sul Jobs Act da parte della Consulta "non provocherà ripercussioni sulla durata del governo". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, rispondendo ai giornalisti alla Camera. "L'esecutivo - ha aggiunto - è impegnato fuori dal Palazzo a far fronte alle priorità del Paese e in Parlamento a fare la legge elettorale".