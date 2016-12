Jobs Act in Commissione da domenica

19:22 - La Commissione lavoro della Camera inizierà a votare gli emendamenti al Jobs Act da domenica pomeriggio alle 16. Venerdì mattina ci sarà il vaglio delle ammissibilità. "Se per caso dovessimo avvertire che la possibilità di chiudere entro giovedì fosse messa in discussione, è ovvio che sarebbe convocato un ufficio di presidenza per contingentare gli emendamenti, come previsto dal regolamento", ha sottolineato il presidente della Commissione Cesare Damiano.