Jobs Act, il governo incassa la fiducia

12:39 - Il maxi-emendamento del governo interamente sostitutivo del Jobs Act sul quale il governo ha posto la fiducia ottiene il via libera del Senato con 165 "sì", 111 "no" e 2 astenuti. Si tratta, secondo quando si apprende dai Dem, della "fiducia più alta dopo quella per le dichiarazioni programmatiche del premier". Con il voto al Jobs act, il governo Renzi incassa la sua ventiquattresima fiducia.

Ai 171 senatori della maggioranza sono mancati 6 voti, ma ci sono stati 5 voti in più rispetto alle aspettative del governo che si assestavano a quota 160. I "no" sono stati 111 a fronte di un'opposizione che, sulla carta, era di 147.



Dissidenti Pd e bluff M5S - I tre senatori Dem più ostili alla riforma: Corradino Mineo, Felice Casson, Lucrezia Ricchiuti non hanno partecipato al voto. Walter Tocci, invece, ha detto sì, ma poi ha annunciato che subito dopo si sarebbe dimesso da senatore. Tito Di Maggio del Gruppo per l'Italia ha detto "no", in dissenso dal proprio gruppo che si è espresso a favore.



Ha invece "bluffato" la Lezzi del M5S: ha chiesto di intervenire in Aula perché avrebbe votato contrariamente alle direttive del gruppo e invece poi ha gridato il suo "no" forte e chiaro passando sotto i banchi della presidenza. E per questo si è beccata un "richiamo" da parte del presidente del Senato Pietro Grasso.



I "sì" imprevisti - Hanno invece detto sì alla delega, contrariamente alle aspettative, un ex M5S Lorenzo Battista e un ex Lega Michelino Davico.