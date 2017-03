Jobs Act, Gentiloni: "Via all'assegno di ricollocazione, partite le prime 30mila lettere"

La fase sperimentale dell'assegno di ricollocazione, strumento messo a disposizione dal Jobs Act per i disoccupati alla ricerca di nuovo impiego, parte con le prime 30mila lettere. Lo ha annunciato il premier Paolo Gentiloni, precisando che "la prima tranche di lettere rappresenta il 10% del totale di quelle che verranno inviate a regime". "Si tratta di uno strumento che non si sostituisce al reddito, ma è un incentivo per il futuro", ha aggiunto.