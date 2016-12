Jobs Act, dal Consiglio dei ministri via libera a porre la questione di fiducia

La fiducia, nel caso in cui il governo optasse per questa soluzione, sarà richiesta dall'esecutivo direttamente in aula al Senato.



Civati: "Il ricorso alla fiducia sarebbe un segnale di rottura" - Chiedere la fiducia sul Jobs Act sarebbe un segnale politico "di profonda rottura". A dirlo è Pippo Civati, esponente della minoranza Pd, secondo il quale "la legge delega è già uno strumento che più fiduciario non si può". Gli fa eco il compagno di partito Stefano Fassina: "Se la delega resta in bianco è invotabile" e con la fiducia ci sarebbero "conseguenze politiche".