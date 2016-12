Jobs act: dal Cdm stretta sui voucher e ok ad aiuti per aree crisi

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto correttivo del Jobs act che introduce la tracciabilità dei voucher (i buoni lavoro) ed estende gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Per i voucher si fissa l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro alcuni dati (codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione) almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione stessa.