Jobs Act, Consulta riunita per decidere ammissibilità referendum

E' iniziato in Corte Costituzionale l'esame dei referendum proposti dalla Cgil sul Jobs Act per valutarne l'ammissibilità. Tre i quesiti: sulle modifiche all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sui voucher e sulla responsabilità in solido appaltante-appaltatore. I primi ad essere ascoltati saranno gli avvocati della Cgil e l'avvocato dello Stato. Poi i giudici decideranno in camera di consiglio.