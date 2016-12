Jobs Act, Camusso contro Renzi: "Non ha argomenti per contrastarci"

20:04 - "Mi pare evidente che il presidente del Consiglio non abbia argomenti per contrastare le cose che abbiamo sostenuto sabato alla manifestazione della Cgil a Roma. Non ha risposte in termini di cambiamenti della delega del lavoro". A parlare così è Susanna Camusso, intervenuta a margine di un incontro al Salone del Gusto di Torino per commentare le parole di Matteo Renzi alla Leopolda.

"Mi pare proprio - precisa il segretario Cgil - che il premier parli di cose di cui parla solo lui. Mi sembra che nessuno abbia discusso del posto fisso, che il tema del contratto a tempo indeterminato è un tema che hanno assolutamente presente loro, anche se non danno le soluzioni. Mi pare evidente che se uno pensa che il contratto deve essere a tempo indeterminato, deve avere le rispettive tutele".



"Imprenditori ispiratori del governo" - "Mi pare che il governo Renzi - accusa ancora Camusso - abbia bisogno ogni giorno di affermare che i suoi principali ispiratori sono gli imprenditori". Il segretario Cgil parla poi dell'incontro in programma lunedì a Palazzo Chigi e dichiara: "Incontreremo il governo. Speriamo che abbiano buone intenzioni di discutere". E riguardo al confronto riprende: "Abbiamo annunciato che continueremo la nostra iniziativa articolata, oltre che con iniziative generali, con altre che decideremo a supporto del del sostegno alla nostra piattaforma".



"Renzi non sa maneggiare la memoria" - Il segretario Cgil commenta poi la battuta di Renzi sull'articolo 18, paragonato dal premier al "gettone nell'iPhone": "Siamo in grado di farci i selfie come il presidente del Consiglio. I selfie erano molto di moda anche sabato, alla nostra manifestazione". E soggiunge: "Ci pare sia lui ad avere un problema: non sa maneggiare la memoria per imparare rispetto al futuro" .