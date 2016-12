20:20 - Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi commenta le proteste contro la riforma del lavoro presentata dal governo. "Non credo serva uno sciopero in questo momento - ha detto -, ma ovviamente rispetto le forme di protesta che i sindacati scelgono di adottare. Credo però che sia più utile approvare le riforme in Parlamento, trovando risposte per i lavoratori e per chi un lavoro non ce l'ha".