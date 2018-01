Jobs Act, Berlusconi: "Mai detto di volerlo abolire"

"Io non ho mai detto di voler abolire il Jobs Act. Penso che questa sia stata una cosa interna alla coalizione che oggi è superata". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Radio 105. "Anche io da liberista ritengo evidente che un lavoro precario sia meglio dell'assenza di lavoro. È altrettanto vero che un lavoro precario non è una buona soluzione né per l'azienda, né naturalmente e soprattutto per il lavoratore", ha aggiunto.