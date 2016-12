Jobs Act, arriva il salario minimo

08:49 - Bisogna solo stabilire la cifra esatta, ma la decisione è stata presa: anche in Italia arriverà un salario minimo. I dettagli saranno definiti in uno dei prossimi decreti attuativi del Jobs act che dovrebbe riscrivere le regole sul collocamento, e che nel giro di qualche settimana arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri. L'asticella potrebbe essere fissata a 7 euro o 6 e mezzo all'ora, ma non di meno. A beneficiarne saranno i lavoratori che non sono già regolamentati da un contratto nazionale. E - come da principio fissato nelle legge delega - anche i contratti di collaborazione, in attesa del loro superamento.

L’Italia è tra i pochissimi a non avere ancora il salario minimo. Sono 21 i Paesi dell'Ue a disporre di un simile strumento, pur con le varie differenze e sfumature. Ne mancano sette all'appello, fra cui noi. E la sogia minima varia da Stato in Stato. Prendendo in considerazione solo i paesi più simili e vicini all’Italia, il salario minimo (orario) è attualmente fissato a: 4,48 euro in Spagna, circa 7,50 euro nel Regno Unito (6,31 sterline) fino agli 8,50 euro della Germania (dal 2015) e i 9,35 euro della Francia (uno dei livelli più elevati in Europa e non a caso probabilmente oggetto di revisione al ribasso da parte del Governo Vals). La soglia scelta dei 7 euro o qualcosina in meno è per rimanere in linea con i buoni lavoro per le prestazioni occasionali che valgono 7,5 euro netti l’ora, la stessa cifra prevista dal contratto dei lavoratori dei call center.



Le resistenze dei sindacati. In Italia le retribuzioni sono frutto di contrattazione tra dipendente e datore di lavoro: in questo i sindacati giocano un ruolo importante. Per questo vedono la soglia minima garantita un altro modo per metterli all'angolo. E proprio ieri, infatti il segretario della Fiom Maurizio Landini ha rilanciato la proposta di un referendum abrogativo contro l’intero Jobs act . Il salario minimo, dunque, rischia di diventare il terreno di un nuovo scontro