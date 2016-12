24 dicembre 2014 Jobs Act, approvati i decreti attuativi

Articolo 18, il reintegro resiste Via libera al decreto sull'Ilva: le acciaierie di Taranto passano all'amministrazione straordinaria. Tito Boeri nuovo presidente dell'Inps Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Il Cdm ha approvato i decreti attuativi del Jobs act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Scompare l'obbligo del reintegro in caso di licenziamenti economici ma non passa l'opting out chiesto da Ncd: se il licenziamento economico è illegittimo, il datore di lavoro non potrà cavarsela con un super-indennizzo. Ok del Cdm anche al decreto su Taranto: l'Ilva passa all'amministrazione straordinaria. Tito Boeri all'Inps.

Ok al decreto su Aspi, "salvo intese" - Il Consiglio dei ministri ha poi approvato, "salvo intese", il decreto attuativo sulla riforma dell'Aspi, il nuovo ammortizzatore sociale chiamato Assicurazione sociale per l'impiego introdotto con la riforma Fornero.



Buone notizie per i precari delle Province: "Prorogati i contratti", annuncia su Twitter il ministro Marianna Madia.



Arrivano fondi per Taranto - Il decreto sull'Ilva contiene anche fondi per le bonifiche, risorse per il porto e per il Museo di Taranto.



Certezza del diritti, ok a decreto delegato - Il governo ha inoltre detto sì al decreto attuativo della delega fiscale sulla certezza del diritto.



Il Consiglio dei ministri ha dato anche l'ok alla legge europea del 2014.



Prorogato il termine per la privatizzazione della Croce Rossa - E' stato prorogato di due anni il termine per la privatizzazione dell'Ente pubblico Croce Rossa Italiana. E' quanto prevede una norma inserita nel decreto legge Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.



Del Sette guiderà i carabinieri - Il generale Tullio Del Sette è il nuovo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Lo ha annunciato su twitter il ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ringrazia per l'operato svolto il comandante uscente, Leonardo Gallitelli. Lo ha deciso il Cdm.



Tito Boeri all'Inps - Tito Boeri è stato nominato presidente dell'Inps. Prende il posto del commissario uscente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Tiziano Treu.