3 dicembre 2014 Jobs Act, a Roma scontri tra manifestanti e polizia Nuovo voto sulla riforma del lavoro al Senato, intanto i Cobas manifestano e mandano in tilt Roma. Il ministro: "Testo ora migliorato dal Parlamento"

19:53 - I Cobas, sindacati di base, studenti, precari e attivisti dei centri sociali sono scesi in piazza a Roma contro le politiche dell'Unione europea e contro il Jobs act. Il corteo si è mosso da piazza del Colosseo ad è arrivato a Sant'Andrea Della Valle,creando disagi al traffico. In testa al corteo un grosso striscione "Stop Jobs Act! Per salario minimo europeo e reddito di base, no Sblocca Italia - no Piano scuola".

I manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine e c'è stato anche un lancio di uova contro gli agenti. E' accaduto in corso Vittorio Emanuele davanti al Dipartimento della Funzione pubblica. I manifestanti hanno acceso anche fumogeni.



Caricati i manifestanti - Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti nel centro della Capitale dopo che il corteo ha tentato più volte di forzare il cordone di sicurezza per arrivare al Senato. Alcuni contusi.