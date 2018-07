Jerry Calà loda il governo Lega-M5s e Di Maio gli risponde: "Doppia libidine"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché vice Premier, continua ad utilizzare la propria pagina Facebook per comunicare con l'elettorato e per rispondere a quanti criticano o apprezzano il suo lavoro. E non manca di farlo anche quale le lodi arrivano da un vip. A Jerry Calà ha infatti, ribattuto a tono, citando la celebre esclamazione dell'attore.



"Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!". Questo il commento di Luigi Di Maio al post in cui Jerry Calà scriveva: "Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche...".