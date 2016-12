16 gennaio 2015 J-Ax provoca e Renzi risponde: scambio di tweet durante la direzione del Pd Il rapper: "Oggi metto a posto le foto su Facebook, come l'assistente di Renzi". La replica del premier: "Magari, a me servirebbe Photoshop più che l'assistente..." Tweet google 0 Invia ad un amico

Oggi rimetto a posto le foto su FB.Praticamente passo il pomeriggio come l'assistente di Renzi. http://t.co/lqSNnkh4eU — J-Ax (@jaxofficial) 16 Gennaio 2015 @matteorenzi Presidente, non la vediamo quasi su nulla allo stesso modo, ma se le serve un sottosegretario alla legalizzazione io ci sono!;) — J-Ax (@jaxofficial) 16 Gennaio 2015