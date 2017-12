Ius soli, scintille Volo-Renzi: lo showman si alza e se ne va

Doveva essere una semplice presentazione di un libro e invece si è trasformato in un botta e riposta politichese tra Matteo Renzi e Fabio Volo che lascia polemicamente il tavolo per "colpa", ancora una volta, dello Ius soli. Nella tenuta Fontanafredda di Serralunga d'Alba, nelle Langhe, Volo era ospite di Oscar Farinetti alla Fondazione Mirafiore per presentare il suo ultimo volume, "Quando tutto inizia". In realtà tutto è finito veramente male, con l'autore stizzito, il segretario del Pd "abbandonato" e cinquecento persone rimaste di sasso.

All'inizio tutto "da copione": ma quando Volo, Farinetti e Renzi hanno iniziato a chiacchierare sulla questione dello Ius soli, i toni si sono accesi. Lo scrittore si anima: "È impossibile che non riusciate a far approvare una legge che anche mio figlio di quattro anni ha capito quanto sia giusta, non posso essere io a difendere lo Ius Soli". L'ex premier gli replica illustrando tutto ciò che è stato fatto finora, ma il suo "comizio" non piace a Volo: "Sono venuto qui a presentare il mio libro, non ad assistere ad un comizio", quindi si alza e se ne va. Poco più tardi il messaggio di scuse su Twitter: "Mi spiace per questa sera, non era nulla di personale nei confronti di Renzi. Ci siamo ritrovati in una situazione che ho gestito male. Sorry"