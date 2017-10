Ius soli, Lupi: "I ministri di Ap non daranno mai l'ok alla fiducia"

Sullo ius soli il "balletto per cui su ogni problema si fa un passo avanti e due indietro sempre e solo per polemiche tutte interne al Pd" è diventato "stucchevole". A sostenerlo è il presidente dei deputati Ap, Maurizio Lupi, che risponde all'appello del presidente del Pd, Matteo Orfini, affinché i ministri lavorino "più rapidamente per sciogliere il nodo fiducia". E Lupi chiarisce che i ministri di Ap "non daranno mai l'assenso alla fiducia".