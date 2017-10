Ius soli, Lupi (Ap): "Basta pressioni da Pd, si scordino la fiducia"

"Lo ius soli non passerà, semplicemente perché noi non siamo d'accordo che questa legge passi così come è. La cittadinanza è tema delicato e va tolto dalle tifoserie". Lo ha ribadito il coordinatore nazionale di Ap Maurizio Lupi, aggiungendo: "Al Pd abbiamo detto che volevamo alcune correzioni". Ora "smettiamola con queste pressioni che sono anche legittime, ma le priorità al Senato adesso sono altre". "Si scordino la fiducia", ha concluso.