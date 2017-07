Ius soli, l'appello di Laura Boldrini: "Va approvato entro fine legislatura"

"Serve un percorso, non c'è nessuna bacchetta magica" - "L'integrazione non viene con la bacchetta magica - precisa ancora la presidente di Montecitorio -, è un percorso a doppio senso fatto di diritti e doveri. Credo che le politiche di integrazione siano imprescindibili. Senza integrazione c'è conflitto sociale. Lo Stato deve indicare un percorso a tappe. Noi chiediamo ai migranti che imparino l'italiano, che imparino i principi della Costituzione. Giusto, ma stiamo proponendoglielo questo percorso di diritti e di doveri? Esiste questo percorso? Non può essere un atto spontaneo, non c'è bacchetta magica per l'integrazione".



"Più aiuti allo sviluppo" - "E' doveroso e necessario - aggiunge - aumentare gli aiuti allo sviluppo e in questo l'Italia non brilla, destina lo 0,17% del Pil, percentuale molto bassa rispetto alla media dei paesi Ocse. Bisogna mettere alla base di qualsiasi investimento lo sviluppo umano: ovvero fare in modo che lì in Africa si possa bere acqua potabile, che si possano curare, che si possa avere un'istruzione vera anche nelle zone rurali, fornire fonti energetiche".



"Non c'è sviluppo economico - riprende - se non c'è sviluppo umano. Da qui dobbiamo cominciare a ragionare, di investimenti mirati allo sviluppo umano. Non basta mandare aziende a investire in Africa. Quando si parla di piano Marshall mi sta benissimo ma solo se tutto questo si basa sullo sviluppo delle popolazioni africane".



"Deprimenti le minacce dell'Austria" - Infine, la Boldrini commenta così gli ultimi interventi sui migranti arrivati da Vienna: "Ho già sentito la minaccia e non è successo nulla. La politica non si porta avanti con le minacce, che non risolvono i problemi, né con le chiusure o con i militari. E'deprimente".



Renzi: "Niente fiducia? Legge è un dovere, ma sto con governo" - "Lo ius soli è un dovere, sacrosanto. Il governo ha deciso di non mettere la fiducia e io sto dalla parte di Gentiloni sempre: sto al suo fianco e accetto questa decisione con cooperazione e collaborazione". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi.