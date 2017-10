Ius soli in stallo, anche ministro Delrio aderisce allo sciopero della fame a staffetta

"Questi sono giorni decisivi per la sorte dello ius soli: è necessario impedire che si chiuda lo spiraglio, pur esile, che sembra essersi aperto", ha sottolineato Manconi.



Corsa contro il tempo - "L'iniziativa - ha spiegato il senatore democratico - raccoglie il testimone del digiuno attuato il 3 ottobre da oltre 900 insegnanti in tante scuole italiane a sostegno del provvedimento. Dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Ded si apre una finestra. La legge di stabilità arriverà in Senato verso la fine di ottobre: vi sono due settimane di tempo per ricercare i numeri necessari alla fiducia sullo ius soli. In questo tempo si svolgerà la nostra iniziativa di digiuno a staffetta".



Delrio: "Finché c'è legislatura c'è speranza" - "Dopo tante parole urlate, sullo ius soli è giunto il momento della riflessione". Così a La Repubblica Delrio ha ricordato che "finché c'è legislatura c'è speranza". Lo sciopero "non ha alcuna connotazione politica, è un modo per tenere alta l'attenzione, ma in modo mite, non violento. Il governo non ha affatto chiuso la partita. Con il ministro degli Esteri abbiamo sempre avuto occasione di confronto e continueremo ad averne. Finché c'è legislatura...". "Ma quale pressing sulla maggioranza, ma quale ricatto?", ha poi spiegato a Il Corriere della Sera. "Ho solo risposto all'appello di un gruppo di insegnanti. La loro mi pare una bella iniziativa per riflettere in modo mite, pacato e tranquillo sul tema dei diritti".