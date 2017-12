Ius soli, Grasso: "Presenterò ddl appena entrerò in Parlamento"

"Lo ius soli purtroppo non si è potuto provare: mi impegno sin d'ora affinché la prima cosa che farò quando entrerò in Parlamento sarà presentare questo ddl per quegli 800mila ragazzi e ragazze che hanno diritto di essere cittadini italiani. Lo sono già, ma devono avere riconosciuto questo diritto". Lo ha detto il presidente del Senato, Piero Grasso, a margine dell'inaugurazione del comitato elettorale di Liberi e Uguali a Palermo.