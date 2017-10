Ius soli, Franceschini: "Varo entro fine legislatura"

"Proprio per le politiche molto forti che stiamo facendo sul tema dell'immigrazione, dobbiamo assolutamente approvare entro la fine della legislatura la legge sullo ius soli". Lo ha dichiarato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, a margine della mostra del cinema di Venezia. "E' una battaglia di civiltà - ha proseguito -, un modo per aiutare l'integrazione e per contrastare ciò che c'è di illegale legato all'immigrazione clandestina".