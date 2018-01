Ius soli, Boldrini: "Tradimento per non perdere voti"

"Da presidente della Camera ho assistito alla fine dei lavori parlamentari con amarezza: la legislatura si è conclusa con un grande tradimento per la mancata approvazione dello ius soli". Lo afferma Laura Boldrini all'assemblea di Liberi e Uguali. "Ha avuto la meglio una sconcertante subalternità politica per cui bisognava far prevalere quello che la destra diceva. Si perde voti? Allora non si fa. E' stata una decisione assolutamente miope", aggiunge.