Ius soli, Berlusconi: migranti? Unica soluzione è non farli partire

Sui migranti "non c'è che una soluzione: non farli partire". Silvio Berlusconi, in un'intervista al Messaggero, ribadisce così il suo "no" allo Ius Soli. "L'Europa deve far sentire tutto il suo peso politico per negoziare con i Paesi del Nord Africa accordi come quelli che avevamo stretto noi per bloccare le partenze, ed altri accordi ancora con i Paesi d'origine per i rimpatri. Tutto questo deve avvenire sotto l'egida delle Nazioni Unite".