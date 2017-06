Ius soli, Alfano: "Per me la priorità è la legittima difesa"

"Lo ius soli? Per me la priorità è la legittima difesa, ma se il testo arriva al Senato lo votiamo" anche se "c'e' un problema di merito". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, aggiungendo: "Abbiamo votato sì alla Camera e diremo sì anche al Senato. Il punto è un altro ed è di merito: non è stata stata una buona idea offrire ai populisti l'occasione di fare al Senato ciò che hanno fatto durante la campagna per i ballottaggi".