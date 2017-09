Ius soli, Alfano: "No di Ap, votarlo ora sarebbe regalo alla Lega"

"Lo ius soli è una legge giusta, ma fatta in un momento sbagliato", lo dice Angelino Alfano al termine della direzione nazionale di Alternativa popolare. E aggiunge:"Votarlo adesso sarebbe un regalo alla Lega". Il ministro degli Esteri gela così ogni speranza di approvare in tempi rapidi il decreto. Ma secondo il portavoce del Pd , Matteo Richetti , bisogna invece andare avanti perchè "Non c'è tempo sbagliato per un diritto sacrosanto".

Richetti aggiunge che “la legge si deve fare perché crea integrazione ed è una risposta all’inquietudine e alla paura”. “La posizione del Partito Democratico non si sposta di un millimetro” rassicura e continua “cercheremo i numeri per approvare la legge in Parlamento”.



Si inserisce nel dibattito il coordinatore di Mdp, Roberto Speranza, che cerca di fare pressione sul premier: “Diciamo al governo basta inseguire la destra, Gentiloni dimostri forza e autonomia”. Speranza ricorda anche che "lo ius soli riguarda la vita e i diritti di 800mila ragazzi. Questo conta molto di più di Alfano e del suo partito". Secondo lui infatti "Il vero regalo alla Lega è inseguire le sue politiche".



Anche il nuovo coordinatore di Alternativa popolare, Maurizio Lupi, interpella Gentiloni, ma per escludere ogni possibilità di approvazione: "Se in Consiglio dei ministri si parlerà di mettere la fiducia, i minsitri di Ap si diranno contrari, ma sono sicuro che il presidente del Consiglio, che ha dimostrato più volte responsabilità, sa bene che da qui a dicembre le proprietà sono altre".



E' d'accordo il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri: "Lo ius soli è una follia, ancor di più in questo momento storico. Il Pd se lo metta in testa. La cittadinanza non si regala, si conquista".