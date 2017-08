Iul soli, Zanda: "Tutto rinviato ancora per colpa del M5s"

"L'approvazione dello Ius soli rimane una precedenza assoluta per il Pd, come mi hanno confermato il premier Gentiloni e il segretario Renzi". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, esprimendo dubbi sull'ipotesi di discutere il testo questa settimana: "Dobbiamo prima convertire il decreto vaccini e poi, anche per il voto favorevole M5s sulla modifica del calendario, non potremo tornare sullo Ius soli ma dovremo parlare del Comune di Sappada".