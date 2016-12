Italicum,Renzi:ancora non è fatta

"Ancora non è finita, fino a che non si chiuderà aspettiamo prima di fare un bilancio". Così Matteo Renzi sull'Italicum. "La legge elettorale diventa un simbolo: per anni la classe politica è stata inconcludente. Se le cose vanno come spero, allora possiamo dire che abbiamo girato una pagina di una rilevanza pazzesca", ha quindi aggiunto il premier.